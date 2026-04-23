Le mura del condominio diventano un deposito per armi e munizioni | maxi sequestro nel quartiere popolare

Durante un normale giro di controllo nel quartiere popolare “ex legge 219”, i carabinieri di Brusciano hanno notato un'area comune davanti a una palazzina. In quella zona, si sono soffermati e hanno scoperto un deposito improvvisato che conteneva armi e munizioni. Il materiale è stato sequestrato e ulteriori accertamenti sono in corso per verificare l'origine e il possesso delle armi.

I carabinieri di Brusciano stavano percorrendo le vie del quartiere popolare “ex legge 219” quando in via De Filippo la loro attenzione si è concentrata su un’area comune antecedente una palazzina. I militari hanno deciso di approfondire il controllo e dopo un’attenta ispezione hanno scoperto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Vernio: scoperto deposito di armi e munizioni. La procura: “Prato laboratorio criminale multietnico”La squadra mobile ha trovato due pistole Beretta – una calibro 7,65 e una calibro 9 -, una scacciacani replica di una Beretta calibro 9, un revolver... Leggi anche: Prato, scoperto deposito di armi e droga a Vernio. Sequestrate cinque pistole, munizioni e 30mila euro in contanti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Agenzia delle Entrate, scattano i controlli se il tuo condominio fa pubblicità in facciata: ecco cosa rischi anche tu; Ponte di Nona, condominio della droga da oltre 12 chili di stupefacenti fiutati da ‘Nelly’: 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrate circa 700 dosi. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Le mura del condominio diventano un deposito per armi e munizioni: maxi sequestro nel quartiere popolare; Condominio della droga a Roma, l'agente Nelly fiuta 12kg di stupefacenti. Condominio della droga a Roma, l'agente Nelly fiuta 12kg di stupefacentiUn sistema di spaccio strutturato, mimetizzato tra le mura di una palazzina di Ponte di Nona, e' stato smantellato dalla polizia di Stato al ... notizie.tiscali.it Condominio dello spaccio a Roma. Cane antidroga fiuta 12kg stupefacentiUn sistema di spaccio strutturato, mimetizzato tra le mura di una palazzina di Ponte di Nona, è stato smantellato dalla Polizia di Stato al termine di un'operazione scattata nella periferia est della ... rainews.it Mura Mura di Tommaso Scotti… lo inizio stasera - facebook.com facebook Brera, Clerici, Minà, Mura: la grandezza de “I 4 Gianni”, i fuoriclasse - Videointerviste x.com