Le mani del clan sul settore degli oli esausti | scontri per la competenza territoriale
Nel settore degli oli esausti, sono emersi episodi di violenza tra gruppi criminali che si sono scontrati per stabilire il controllo territoriale. Le autorità hanno rilevato che alcune azioni sono state accompagnate da minacce e aggressioni fisiche, con l’obiettivo di prevalere sulla concorrenza. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità e le responsabilità di questi episodi.
BRINDISI - Sbaragliare la concorrenza attraverso minacce e schiaffi per fare affari nel settore degli oli esausti non sempre è possibile. Specie se l'interlocutore fa resistenze. Anche se poi nega tutto. Oggi, giovedì 23 aprile 2026, nell'aula “Metrangolo” del tribunale di Brindisi sono state.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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