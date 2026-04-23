Le mani del clan sul settore degli oli esausti | scontri per la competenza territoriale

Nel settore degli oli esausti, sono emersi episodi di violenza tra gruppi criminali che si sono scontrati per stabilire il controllo territoriale. Le autorità hanno rilevato che alcune azioni sono state accompagnate da minacce e aggressioni fisiche, con l’obiettivo di prevalere sulla concorrenza. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità e le responsabilità di questi episodi.