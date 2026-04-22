Le mani dei boss nel business degli oli esausti | 35 arresti a Niscemi impresa sequestrata a Favara

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 35 arresti legati a un'attività illecita nel settore degli oli esausti, coinvolgendo aziende a Niscemi e Favara. Tra le imprese coinvolte, una è stata sottoposta a sequestro, con un valore stimato superiore ai 6 milioni di euro. Le indagini hanno portato alla luce un sistema gestito da figure ritenute legate a gruppi criminali, che operavano nel mercato dei rifiuti industriali.

C'è anche un'impresa di Favara, assieme ad una di Niscemi, fra le due aziende sequestrate. E il valore complessivo è di oltre 6 milioni di euro. È in corso un’imponente operazione del comando provinciale di Caltanissetta, che vede l’impiego di circa 200 carabinieri, supportati dalle unità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Nel 2025 trasformate in biocarburante 4,5 tonnellate di oli esausti dei ristoranti bergamaschiIn Bergamasca sono 4,5 le tonnellate di oli vegetali esausti trasformate in biocarburante nel 2025 grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera e... Nel novarese gli oli esausti delle cucine di Chef Express e Roadhouse diventano biocarburanteL’attività di raccolta ha interessato nello specifico 5 ristoranti: lo Chef Express presso l’area di servizio A4 Novara Ponte e i Roadhouse di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a Favara; Inchiesta sulla frana di Niscemi, Crocetta: Nessuno mi informò. Blitz antimafia tra Niscemi e Favara, 35 arrestiBlitz contro la famiglia mafiosa di Niscemi e l’infiltrazione nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti, sequestrata azienda a Favara ... grandangoloagrigento.it