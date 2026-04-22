Gli interessi della mafia nel settore degli oli esausti sotto sequestro preventivo anche un' azienda catanese

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito una vasta operazione antimafia in provincia di Caltanissetta, arrestando 35 persone e sequestrando preventivamente un'azienda catanese. Le indagini hanno svelato come la mafia fosse coinvolta nella gestione degli oli vegetali esausti, con presunti legami tra i boss e il settore della raccolta di questi materiali. L'operazione ha portato anche al sequestro di un'impresa situata nella città di Catania.

Le mani dei boss nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti. Ha anche dei risvolti catanese la maxi operazione antimafia eseguita questa mattina in provincia di Caltanissetta dai carabinieri, che stanno dando seguito a 35 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, accusate.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Mugnano, maxi sequestro da 2 milioni nel settore alcolici: sotto chiave anche azienda nel casertanoLa Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro da oltre 2 milioni di euro nei confronti di due aziende operanti nel settore degli alcolici,...

Maxi operazione a Caltanissetta, la famiglia mafiosa di Niscemi sul business degli oli esausti: 35 arresti. Sequestro da 6mlnMaxi operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta , che vede l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La mafia cinese, i nigeriani e tutti gli altri agguerriti clan; Cosa Nostra e il business del cemento: appalti, imprese e il sistema Messina Denaro; Il pm accusa: Così fu insabbiata l'indagine su mafia e appalti. La strage di via D'Amelio fu una concausa; Perché non credo che il dossier mafia e appalti sia la causa delle stragi di Capaci e via d’Amelio.

Gli interessi dei Senese e della mafia per i politici della destra: le parole dei pentiti al processo HydraDroga, ma anche società per riciclare soldi illeciti, estorsioni e quella importante fetta di fedelissimi fatta da professionisti e politici. C'è tutto il copione della criminalità organizzata nel ... fanpage.it

L’isolamento, le stragi, il dossier mafia e appalti: la verità da trovareL’istanza di archiviare il fascicolo è solo un fatto tecnico. Sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino avevano intuito che Cosa Nostra, attraverso imprese amiche, voleva partecipare al banchetto de ... livesicilia.it

Delcy Rodriguez non sembra poi così vicina agli interessi americani, a Caracas la democrazia resta un miraggio e mettere le mani sul petrolio appare più complicato del previsto #SkyInsider - facebook.com facebook

Servizi segreti, affari e conflitti di interessi: l’indagine su Del Deo riallaccia i fili di tre anni di inchieste di Domani x.com