Tra il 22 aprile e le ore successive, il cielo notturno sarà attraversato da un flusso di meteore chiamato Liridi, che proviene dalla scia lasciata dalla cometa C1861 G1 Thatcher. Questa pioggia di meteore si verifica ogni anno in questo periodo, offrendo agli osservatori uno spettacolo di luci che attraversano l’atmosfera. Le Liridi sono visibili in vari punti del cielo e si possono osservare senza apparecchiature speciali, in condizioni di cielo sereno.

Tra il 22 aprile e le ore successive, il cielo notturno sarà attraversato da un flusso di detriti spaziali che trova la sua origine nella scia lasciata dalla cometa C1861 G1 Thatcher. Questo fenomeno, noto come Liridi, vedrà i suoi momenti di massima intensità durante la notte del 22 aprile, con condizioni ottimali garantite dal tramonto della Luna in fase di falce crescente poco dopo la mezzanotte. La dinamica fisica del passaggio: velocità e traiettorie. L’incontro tra la Terra e questo ammasso di polvere e roccia non è un evento casuale, ma il risultato dell’intersezione orbitale con i residui della cometa Thatcher. A differenza dello sciame delle Leonidi, che si manifesta con un impatto frontale rispetto al moto terrestre, le Liridi colpiscono l’atmosfera con un’angolazione laterale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cielo in festa: ecco come vedere le Liridi, le meteore della cometa

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