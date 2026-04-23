Le invincibili di Conegliano | ottavo scudetto di fila Milano ko nella finale-show del volley femminile

Conegliano ha vinto l’ottavo campionato consecutivo di volley femminile, battendo Milano nella finale. La squadra ha conquistato il nono scudetto nella sua storia, consolidando la propria posizione come protagonista del massimo campionato italiano. La finale si è svolta con una serie di partite intense, che hanno visto la formazione di casa prevalere sugli avversari in più occasioni.

Conegliano non si ferma più. La Prosecco Doc A. Carraro Imoco conquista il nono scudetto della sua storia, l’ ottavo consecutivo, confermandosi ancora una volta la squadra dominante della pallavolo femminile italiana. Il trionfo arriva in Gara 4 della finale contro la Numia Vero Volley Milano, battuta 0-3 all’ Allianz Cloud con i parziali di 17-25, 22-25, 22-25, al termine di una serie chiusa sul 3-1. È l’ennesima dimostrazione di forza di una squadra che continua a riscrivere la storia. Il successo vale il trentunesimo trofeo complessivo e il secondo stagionale, suggellando un cammino quasi perfetto: appena due sconfitte tra regular season e playoff, entrambe contro Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le invincibili di Conegliano: ottavo scudetto di fila, Milano ko nella finale-show del volley femminile Notizie correlate Leggi anche: Conegliano vince l’ottavo scudetto consecutivo: Milano battuta 3-0 nella finale di volley femminile Leggi anche: Le Pantere Indistruttibili: Conegliano Campione d’Italia per l’ottava di fila! Nono scudetto: padrone del volley femminile, Milano ko Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: ??????? – Coraggio : il valore di non essere invincibili; Conegliano senza confini. Ottavo scudetto di fila. Le invincibili di Conegliano: ottavo scudetto di fila, Milano ko nella finale-show del volley femminileConegliano non si ferma più. La Prosecco Doc A. Carraro Imoco conquista il nono scudetto della sua storia, l’ottavo consecutivo, confermandosi ancora una volta la squadra dominante della pallavolo ... ilfattoquotidiano.it LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale di Gara 1 della finale scudetto di volley ... oasport.it La Stampa. . Conegliano troppo forte per Milano. L’Imoco vince il suo nono scudetto, l’ottavo consecutivo, liquidando in tre set la Numia Milano nella quarta gara della serie di finale della Serie A1 Tigotà. Nulla può la formazione di Lavarini, reduce dalla vittoria - facebook.com facebook Pallavolo A1F - Lavarini: "Gara vinta con grande merito da Conegliano, le ragazze hanno terminato la gara in maniera onorevole" x.com