Le Pantere Indistruttibili | Conegliano Campione d’Italia per l’ottava di fila! Nono scudetto | padrone del volley femminile Milano ko

Conegliano ha conquistato il suo ottavo scudetto consecutivo nel campionato di volley femminile, battendo in finale la squadra milanese. La vittoria ha confermato il dominio della squadra veneta, che si è dimostrata imbattibile in questa stagione. La gara si è conclusa con il successo di Conegliano, che ha rafforzato il suo ruolo di leader nel torneo nazionale.

Conegliano è inscalfibile, imbattibile, indistruttibile, insuperabile. Ormai si sprecano gli aggettivi per la corazzata veneta, che ha un rapporto speciale con uno dei verbi più dolci del nostro vocabolario: vincere. Il successo va spesso a braccetto con le ribattezzate Pantere, che stasera si sono confermate Campionesse d’Italia e padrone del volley femminile alle nostre latitudini, conquistando addirittura l’ottavo scudetto consecutivo (il nono della loro storia). Un dominio semplicemente strabiliante per l’Imoco, che ha superato Bergamo al secondo posto nell’albo d’oro e si lancia all’inseguimento della mitologica Olimpia Teodora di Ravenna, che conquistò undici tricolori di fila tra il 1981 e il 1991.🔗 Leggi su Oasport.it

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