Conegliano vince l'ottavo scudetto consecutivo | Milano battuta 3-0 nella finale di volley femminile

Conegliano ha conquistato l'ottavo titolo consecutivo nel campionato di Serie A di pallavolo femminile. Nella finale, l'Imoco ha superato Milano con un punteggio di 3-0 in gara 4, assicurandosi il trionfo e confermando la sua supremazia in questa stagione. La vittoria ha concluso la serie con una vittoria netta in quattro partite.

L'Imoco Conegliano è imbattibile. Per l'ottava volta consecutiva Conegliano vince lo scudetto nel campionato di Serie A di pallavolo femminile, battuta 3-0 Milano in gara 4.🔗 Leggi su Fanpage.it

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