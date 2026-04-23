Due mesi più tardi, il Southbank Centre ha condiviso via Instagram il video dell'evento, in particolare il momento in cui Kate Winslet legge un passaggio, emozionandosi, e ricevendo l'applauso altrettanto commosso di Giséle Pelicot. L'estratto scelto dall'attrice racconta il momento in cui l'autrice ha deciso di rompere il silenzio: «Ero sulla spiaggia. L'aria di mare diventa subito più tonificante, penetra più in profondità nei polmoni, ti espone agli elementi, ti fa sentire piccola ma viva. Ho sentito fisicamente quanto avessi bisogno del resto del mondo. Non volevo più essere sola». Dopo una breve pausa, una Kate Winslet visibilmente scossa continua nella condivisione di quel momento simbolico: «Tanti sconosciuti erano stati gentili con me, mi avevano accolta quando non avevo più nulla.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le immagini dell'incontro emotivo tra Kate Winslet e Gisèle Pelicot

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