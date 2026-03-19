Gisèle Pelicot, una donna francese, racconta la propria esperienza in un caso di violenza che ha attirato molta attenzione. Durante un'intervista, ha spiegato i dettagli di quanto vissuto, indicando chi era coinvolto e cosa è successo. La sua testimonianza fornisce una narrazione diretta degli eventi, senza aggiungere commenti o interpretazioni. La donna ha descritto con chiarezza i momenti salienti di quella difficile vicenda.

Una conversazione con la donna francese al centro di uno dei casi di violenza più sconvolgenti degli ultimi anni, e che ha trasformato il suo processo in una questione politica Gisèle Pelicot è la donna francese che per quasi dieci anni fu sedata dal marito e stuprata da lui e da decine di uomini, in una vicenda sconvolgente emersa nel 2020 e diventata uno dei casi di violenza contro le donne più discussi al mondo. Durante il processo, ha scelto di rinunciare al diritto all’anonimato e di non nascondersi, sostenendo che «la vergogna deve cambiare lato» e trasformando la propria storia in una questione pubblica e politica. Fino a questo momento, però, non avevamo sentito la sua voce, se non nel processo o in poche interviste all’estero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gisèle Pelicot, con parole sue

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Domani, all'incontro di "Aspettando il Salone" con Gisèle Pelicot, ascolteremo alcuni brani tratti dal memoir di Pelicot, "Un inno alla vita" (Rizzoli), letti da una voce d'eccezione: quella dell'attrice e regista Jasmine Trinca. L'appuntamento è per domani, 18 marz - facebook.com facebook