Le tensioni tra i diversi gruppi all’interno del regime iraniano si stanno intensificando, creando fratture che indeboliscono l’unità del governo. Le divisioni tra chi adotta un approccio più pragmatico e chi invece si schiera con posizioni più estreme stanno influenzando le dinamiche politiche e strategiche del paese. Le dichiarazioni ufficiali e le azioni sul campo mostrano come queste differenze interne abbiano un impatto sulla gestione delle questioni interne e sulla politica estera.

Il punto sulla guerra all’Iran dei pasdaran non va colto, certamente, nelle dichiarazioni frenetiche e irresponsabili di Donald Trump, ma nel vero elemento strategico in cui questa guerra sarà vinta o persa: la compattezza del vertice politico-militare iraniano, la vera forza cinquantennale del regime. È solo grazie a questa compattezza di vertice che ayatollah e pasdaran sono riusciti, infatti, a soffocare nel sangue le rivolte del 1999, del 2009, del 2019, del 2022 e l’ultima, del gennaio scorso, la più grande ed estesa, che ha coinvolto anche parte della loro base sociale di consenso e, per la prima volta, larga parte dei ceti medi. Ora è...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le divisioni interne tra pragmatici e oltranzisti stanno indebolendo il regime iraniano

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