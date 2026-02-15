Reggio Calabria | Centrodestra punta all’unità civica per rilanciare il progetto Ponte e superare le divisioni interne

A Reggio Calabria, il Centrodestra si impegna a unire le forze civiche per riaccendere il progetto del Ponte e superare le tensioni tra le varie anime politiche. La sfida riguarda non solo il rilancio di un'infrastruttura strategica, ma anche la ricostruzione di un fronte compatto che possa affrontare le prossime elezioni con maggiore coesione. La presenza di rappresentanti di diversi schieramenti si fa sentire nelle riunioni e nelle iniziative pubbliche, mentre si cerca di trovare una strategia condivisa per risolvere le divisioni interne.

Reggio Calabria, una Scommessa Civica per il Ponte: il Centrodestra cerca Nuova Energia. Reggio Calabria è al centro di una delicata fase politica. Il professor Simone Antonio Veronese, presidente dell’associazione “Amici del Ponte dello Stretto”, ha lanciato una proposta per costruire un’area civica all’interno del centrodestra, con l’obiettivo di presentare un programma condiviso e un candidato autorevole alle prossime elezioni amministrative. L’iniziativa mira a superare le divisioni interne che da anni penalizzano la coalizione in Calabria e a rilanciare la città, sfruttando appieno le opportunità offerte dal progetto del Ponte sullo Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

