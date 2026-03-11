A San Giovanni si procede con l’operazione salvezza della squadra di calcio, mentre si intensificano le trattative per il passaggio di consegne della società. Calderini, nuovo responsabile in carica, si prepara ad affrontare le sfide imminenti. La situazione attuale vede coinvolti diversi attori, con decisioni che devono ancora essere definitive. La operazione si inserisce in un quadro di continui sviluppi e negoziati.

SAN GIOVANNI Nel bel mezzo delle trattative per il passaggio di consegne della società, che in qualunque momento potrebbero avere dei risvolti, la Sangiovannese deve però fare i conti con una classifica precaria dopo il misero punto racimolato nelle ultime quattro partite che ha portato Manes e compagni a ridosso delle posizioni play-out. Da qui alla conclusione del torneo mancano cinque giornate e il Marzocco avrà tutti scontri con formazioni che lottano per restare nel massimo campionato regionale. Si parte questa domenica con la trasferta in casa dell’Affrico dietro di sei punti in graduatoria, seguirà la partita in casa con il Signa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sangio, via all’operazione salvezza. Le sfide da affrontare per Calderini

