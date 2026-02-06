Le Sughere infiltrazioni d' acqua all' interno del carcere | Allagate le aule del polo scolastico

Le Sughere, il carcere di Livorno, si riempie di acqua. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno provocato infiltrazioni che allagano le aule del polo scolastico interno alla struttura. Il garante delle persone private della libertà personale, Marco Solimano, denuncia che le condizioni di degrado e fatiscenza sono ormai evidenti da tempo. La situazione si aggrava con le piogge, rendendo difficile la vita dentro il carcere e la scuola, e sollevando ancora una volta il problema delle strutture obsolete.

Degrado e fatiscenza all'interno del carcere di Livorno. A lanciare l'ennesimo grido d'allarme è il garante delle persone private della libertà personale, Marco Solimano, che denuncia: "A seguito delle frequenti piogge degli ultimi giorni l'intero polo scolastico e altri luoghi, deputati anche

