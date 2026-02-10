banco farmaceutico raccolta di medicinali per aiutare le famiglie che hanno bisogno

Inizia oggi a Forlì e dintorni la 26ª Giornata nazionale di raccolta dei medicinali organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Per tutto il periodo fino al 16 febbraio, 37 farmacie del territorio accolgono le donazioni di farmaci da parte dei cittadini. L’obiettivo è aiutare le famiglie in difficoltà che non riescono a mettere insieme i soldi per acquistare i medicinali di cui hanno bisogno. Chi vuole contribuire può portare i farmaci non scaduti nelle farmacie aderenti.

Da oggi al 16 febbraio, in 37 farmacie di Forlì e comprensorio, si svolge la 26ª Giornata nazionale di raccolta dei medicinali a favore dei poveri, proposta dalla Fondazione Banco Farmaceutico. I volontari, davanti alle farmacie aderenti, informeranno le persone per la raccolta dei medicinali che si possono acquistare: si tratta di farmaci da banco (che non necessitano cioè di prescrizione medica), che saranno poi portati a realtà assistenziali locali per essere distribuiti gratuitamente ai poveri e alle famiglie bisognose. Servono soprattutto farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei prossimi giorni, dal 10 al 16 febbraio, si terrà a Benevento e in tutta la provincia la tradizionale raccolta di medicinali del Banco Farmaceutico.

