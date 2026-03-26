Recentemente, Christina Ricci è finita al centro dell’attenzione sui social media dopo aver risposto a un influencer di orientamento politico conservatore. La sua reazione è diventata virale e ha attirato l’attenzione su un episodio che coinvolge un commento provocatorio e una risposta diretta. Ricci, nota per i suoi ruoli cinematografici sin dagli inizi degli anni ’90, ha fatto parlare di sé anche fuori dal set.

Christina Ricci, l’attrice diventata celebre a soli 10 anni con il film Sirene del 1990 e poi consacrata con La famiglia Addams, Casper e Yellowjackets, è tornata al centro dell’attenzione mediatica per una ragione completamente diversa dalla sua carriera cinematografica. La star 46enne, nota per la sua presenza schietta e diretta sui social media, ha risposto in modo tagliente a un commento offensivo pubblicato dall’influencer di destra Emily Wilson. La controversia è esplosa quando Emily Wilson ha condiviso su Instagram Threads e X (ex Twitter) una foto di sé stessa in abbigliamento sportivo dopo una sessione di Pilates, accompagnata dalla didascalia: “ Post Pilates perché le cicciottelle votano democratico “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Le dem sono grasse?”: Christina Ricci non si tiene e demolisce l’influencer MAGA con una frase (virale)

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