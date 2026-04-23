La Lega Calcio ha annunciato che la partita tra Lazio e Inter si giocherà il 9 maggio all’Olimpico, in anticipo rispetto alla data prevista. La sfida si svolgerà prima delle finali di stagione e rappresenta uno degli incontri più importanti di questo turno. La decisione riguarda l’intera giornata di campionato, con questa gara che anticipa le altre partite in programma.

di Lorenzo Vezzaro Lazio Inter: la Lega Calcio fissa l’anticipo di campionato per il 9 maggio tra le sfide decisive di Maurizio Sarri e Cristian Chivu. Sarà una vera e propria settimana di fuoco per il calcio italiano, con Lazio Inter che diventerà il duello totale del mese di maggio. Le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia per ben due volte nel giro di appena quattro giorni, trasformando la sfida di campionato in una sorta di pre-finale ad altissima tensione. Dopo aver conquistato l’ultimo atto della competizione nazionale eliminando rispettivamente Atalanta e Como, le squadre guidate da Maurizio Sarri e Cristian Chivu dovranno ora gestire un calendario compresso che metterà in palio sia punti fondamentali per l’Europa sia il trofeo della coppa nazionale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Inter: ufficiale la data del primo atto all’Olimpico che anticipa la finale

LIVE INTER-LAZIO: FUORICLASSE presenta il pre-partita da SAN SIRO in DIRETTA | Serie A Enilive

Notizie correlate

Pronostico Lazio-Atalanta: all’Olimpico il primo atto della “trilogia”Lazio-Atalanta è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili...

Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Laziodi Redazione Inter News 24Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Coppa Italia, ecco perché questa Lazio non parte battuta nella finale contro l'Inter; Lazio-Inter, la finale: probabili formazioni, quando e dove vederla; La finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio; Inter-Lazio finale di Coppa Italia: orario, dove vederla in tv.

Finale Coppa Italia, prima c’è Lazio Inter in campionato: quando si può giocare la sfida di Serie AFinale Coppa Italia, il doppio incrocio tra Lazio e Inter rende ancora più interessante il finale di stagione: le ultime sulla sfida per il trofeo Il calendario mette davanti a Lazio e Inter un doppio ... lazionews24.com

Finale di Coppa Italia 2026, Inter Lazio: data, biglietti e cosa sapereL'appuntamento per la finale di Coppa Italia è a Roma. Il 13 maggio Inter e Lazio si scontreranno allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 21. I tifosi attendono con ansia l'uscita dei biglietti, ... tg24.sky.it

Lazio-Inter di campionato si giocherà sabato 9 maggio alle 18 @fcin1908it x.com

Coppa Italia, Sarri salterà la finale Lazio-Inter: la decisione del Giudice sportivo https://sl1nk.com/porgmxo - facebook.com facebook