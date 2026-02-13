La Lazio affronta l’Atalanta all’Olimpico sabato alle 18:00, nel primo atto della “trilogia” di sfide che potrebbe decidere le sorti della corsa europea di entrambe le squadre. La partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, si gioca in un momento in cui i biancocelesti cercano punti importanti per mantenere il loro posto in classifica, mentre i nerazzurri arrivano determinati a consolidare la loro posizione in zona Champions. Alla vigilia, i tifosi si concentrano sulle probabili formazioni, con il mister della Lazio che punta sulla velocità di Zaccagni e il rendimento di

Lazio-Atalanta è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Tra poco meno di un mese Lazio e Atalanta si ritroveranno nuovamente di fronte in Coppa Italia, pronte a contendersi un pass per la finalissima nella doppia semifinale (andata a Roma, ritorno a Bergamo). I biancocelesti, infatti, mercoledì scorso l’hanno spuntata sul Bologna, detentore del trofeo, dopo i rigori: impresa non da poco per la squadra di Maurizio Sarri, che nel capoluogo emiliano è stata in grado di contenere i felsinei e non capitolare dopo il vantaggio rossoblù targato Castro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Atalanta: all’Olimpico il primo atto della “trilogia”

Approfondimenti su pronostico lazio

Questa sera, all’Olimpico, i tifosi della Lazio sono usciti allo scoperto e hanno protestato davanti allo stadio vuoto, in segno di dissenso contro la decisione di chiudere le porte.

Il club Lazio condanna fermamente l’appello del tifo organizzato che invita a disertare l’Olimpico in vista della partita contro il Genoa.

Ultime notizie su pronostico lazio

Argomenti discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Pronostico Bologna-Lazio quote quarti di finale Coppa Italia; Pronostico Lazio-Atalanta: Analisi e Formazioni; Pronostico Bologna-Lazio, in palio la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Pronostico Lazio vs Atalanta – 14 Febbraio 2026Il confronto di Serie A tra Lazio e Atalanta è in programma il 14 Febbraio 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Una sfida che promette intensità e qualità, ... news-sports.it

Lazio-Atalanta, una sfida per la zona Europa: il pronostico DDDI biancocelesti attendono la Dea allo Stadio Olimpico: un duello che può valere tanto in ottica Europa. Chi avrà la meglio tra Sarri e Palladino? msn.com

Per chi se lo fosse perso questo è il mio pronostico di Bologna - Lazio. È andata esattamente come avevo predetto! - facebook.com facebook

Sabato #lazioatalanta con i neroblu che tenteranno di tagliare fuori i romani dalla corsa Europa in campionato,Lazio che proverà ad entrarci dalla coppa Italia.Difficile fare un pronostico visto la grande altalena delle 2 squadre,di certo la dea ha bisogno di 3 pu x.com