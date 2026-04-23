Lazio Inter c’è aria di vendetta | la finale di Coppa Italia può essere un’opportunità

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si disputerà mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di conquistare il trofeo. La gara si svolge in un contesto in cui si parla di un possibile desiderio di rivincita da parte della squadra di casa. La sfida si svolge in un’atmosfera di attesa e tensione tra tifosi e giocatori.

di Stefano Cori Lazio Inter in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma può essere anche un’occasione per “vendicarsi”. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma offre un’opportunità di “vendetta” sui biancocelesti. Si giocherà 360 giorni dopo quell’Inter-Lazio 2-2 che è costato uno Scudetto ai nerazzurri. Quando al doppio vantaggio della squadra di Inzaghi rispose due volte Pedro, un risultato che consentì al Napoli di restare definitivamente avanti in classifica. Sarà l’ennesimo capitolo di una sfida mai banale: dalla finale di Coppa Uefa del ’98, la finale di Supercoppa Italiana del 2009, passando poi per il 5 maggio, l’oh nooo dei tifosi laziali, il 2-3 di Vecino.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter, c’è aria di “vendetta”: la finale di Coppa Italia può essere un’opportunità LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Coppa Italia, semifinali di ritorno: Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocano la finaleLa Coppa Italia 2025/2026 entra nella sua fase decisiva: martedì 21 e mercoledì 22 aprile vanno in scena i ritorni delle semifinali, entrambi... Coppa Italia – SuperMotta porta la Lazio alla finale contro l’InterMotta! Motta! Motta! Motta! Quattro gol? No, una cosa mai vista: quattro rigori parati. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coppa Italia, ecco perché questa Lazio non parte battuta nella finale contro l'Inter; Inter-Lazio finale di Coppa Italia: orario, dove vederla in tv; Lazio-Inter, la finale: probabili formazioni, quando e dove vederla; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto. Castellanos Barella Inter LazioFinale Coppa Italia, il doppio incrocio tra Lazio e Inter rende ancora più interessante il finale di stagione: le ultime sulla sfida per il trofeo Il calendario mette davanti a Lazio e Inter un doppio ... lazionews24.com Finale Coppa Italia, c’è già uno squalificato: salterà Inter-LazioIn vista della finale di Coppa Italia Inter-Lazio, c’è già uno squalificato che dovrà saltare l’appuntamento più importante della competizione. Il giudice sportivo ha infatti inflitto una giornata di ... passioneinter.com UFFICIALE - Lazio-Inter sabato 9 maggio alle ore 18 all’Olimpico di Roma. Quattro giorni dopo la finale di Coppa Italia - facebook.com facebook UFFICIALE - Lazio-Inter sabato 9 maggio alle ore 18 all’Olimpico di Roma. Quattro giorni dopo la finale di Coppa Italia x.com