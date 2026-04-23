La Lazio ha conquistato la finale di Coppa Italia dopo aver superato l'Atalanta ai calci di rigore, aggiungendosi alla seconda finalista, l’Inter. La partita si è conclusa con un punteggio complessivo che ha portato i tempi supplementari e i rigori. L’Inter aveva già passato il turno vincendo 3-2 contro il Como con una rimonta.

La Coppa Italia ha anche la sua seconda finalista. All’ Inter, vittoriosa con una rimonta per 3-2 sul Como, si aggiunge ora la Lazio, che batte l’ Atalanta ai rigori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@officialsslazio) Nella semifinale di ritorno, giocata alla New Balance Arena di Bergamo, dopo il 2-2 dell’andata, la gara si chiude sull’1-1 fino ai tempi supplementari in virtù delle reti segnate da Romagnoli e Pasalic fra l’84’ e l’86’. Poi Motta, il baby portiere biancoceleste, sale in cattedra e para quattro rigori alla Dea. La squadra allenata di Maurizio Sarri proverà ad alzare il trofeo giocando il prossimo 13 maggio contro l’Inter.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia, la Lazio s’impone sull’Atalanta ai rigori e vola in finale

Semifinale Coppa Italia | Lazio-Atalanta 2-2

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