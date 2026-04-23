Nella semifinale di Coppa Italia, la Lazio ha conquistato l'accesso alla finale dopo aver battuto l'Atalanta ai rigori. La partita, giocata a Bergamo, si è conclusa con una serie decisiva di tiri dal dischetto, in cui l'estremo difensore biancoceleste ha parato quattro dei tentativi avversari. Tra le fila della Lazio, si è distinto un giovane portiere di 21 anni, nato a gennaio, che ha avuto un ruolo chiave nel raggiungimento della finale.

Bergamo, 22 aprile 2026 - Si chiama Edoardo Motta, ha compiuto 21 anni il 13 gennaio scorso ed è l'eroe della semifinale tra Atalanta e Lazio. Il portiere laziale decide la semifinale di ritorno alla New Balance Arena, parando quattro penalty e regalando la finale al popolo capitolino. Ai tempi regolamentari è 1-1, con il vantaggio di Romagnoli, a cui ha risposto Pasalic, poi dal dischetto segna solo Raspadori per la Dea, mentre ai biancocelesti bastano Isaksen e Taylor per poter staccare il pass finale, dove affronteranno l' Inter di Chivu il prossimo 13 maggio. Primo tempo. Per questa sfida importantissima, Palladino sceglie Krstovic come prima punta al posto di Scamacca, mentre conferma quasi in toto le ipotesi della vigilia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio in finale di Coppa Italia: Atalanta battuta ai rigori. Motta eroe, ne para quattro

LAZIO ATALANTA 2-2 | FINALE DI COPPA ITALIA IN MANO ALL'ATALANTA LA REACTION DEI TIFOSI DELLA LAZIO

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Temi più discussi: Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale; Coppa Italia, Atalanta-Lazio 3-4 dcr: Motta eroe biancoceleste; Supercoppa, il format non è ancora deciso, ma Atalanta-Lazio di stasera mette un posto in palio; La finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio.

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La Lazio vola in finale di Coppa Italia grazie a Motta che para quattro rigori: sarà finale con l'Inter all'Olimpico. Le pagelle - facebook.com facebook

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