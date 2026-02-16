Buche a Latina cresce la protesta | sui social prende forma una class action popolare

A Latina, le strade piene di buche hanno spinto i cittadini a organizzare una class action sui social. La questione delle strade dissestate non è nuova, ma ora le proteste si fanno più forti e diffuse. Molti residenti denunciano danni alle auto e rischi per la sicurezza, chiedendo interventi immediati.

A Latina il tema delle buche non è nuovo, ma per molti residenti la situazione è ormai diventata "drammatica". Le proteste, soprattutto via social, che oramai da tempo arrivano da ogni parte della città, starebbero per trasformarsi in qualcosa di più concreto: una class action popolare promossa dai cittadini danneggiati, nata proprio sui social network e potenzialmente destinata a spostarsi anche in sede legale. L'appello: "Raccogliamo segnalazioni e danni". Come riportato dal collega Fabbri de ilcaffe.tv, a lanciare l'iniziativa è un cittadino che racconta la propria esperienza con le strade dissestate, invitando la collettività a segnalare i danni ai veicoli per valutare un'azione collettiva.

