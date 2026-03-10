Coppa Italia | Lazio-Atalanta 2-2 Dea resiste e conquista un prezioso pareggio

Nella partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, le due squadre si sono confrontate portando a casa un pareggio per 2-2. La gara ha visto entrambe le formazioni impegnate in un match intenso, con occasioni e reti da entrambe le parti. La squadra ospite ha resistito agli attacchi e ha ottenuto un risultato che le permette di mantenere viva la speranza di avanzare nel torneo.

Roma, 4 Marzo 2026 – La semifinale di Coppa Italia tra SS Lazio e Atalanta BC si è svolta allo Stadio Olimpico e ha regalato emozioni forti ai pochi spettatori presenti, con entrambe le squadre che hanno lottato intensamente per un posto in finale. Il match si è concluso con un pareggio 2-2, lasciando tutto in sospeso per il ritorno a Bergamo. Lazio ha aperto le marcature con Fisayo Dele-Bashiru, che ha segnato il suo primo gol stagionale grazie a un magnifico assist di Daniel Maldini. Questo straordinario gol ha dato il vantaggio ai biancocelesti e ha intuito il potenziale della squadra di Maurizio Sarri.

