Juve travolta dall'Atalanta la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia | Palladino elimina Spalletti
La Juventus perde 3-0 contro l’Atalanta e si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti si arrende ai gol di Scamacca, Sulemana e Pasalic. L’Atalanta avanza verso le semifinali, lasciando la Juve a guardare avanti.
L'Atalanta batte per 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026. La squadra di Spalletti cade sotto i colpi di Scamacca, Sulemana e Pasalic. La squadra di Palladino affronterà Bologna o Lazio in semifinale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Juventus Atalanta
Formazioni ufficiali Atalanta Juve Coppa Italia: le scelte di Palladino e Spalletti
Questa sera si gioca uno dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.
