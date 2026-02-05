Juve travolta dall'Atalanta la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia | Palladino elimina Spalletti

La Juventus perde 3-0 contro l’Atalanta e si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti si arrende ai gol di Scamacca, Sulemana e Pasalic. L’Atalanta avanza verso le semifinali, lasciando la Juve a guardare avanti.

L'Atalanta batte per 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026. La squadra di Spalletti cade sotto i colpi di Scamacca, Sulemana e Pasalic. La squadra di Palladino affronterà Bologna o Lazio in semifinale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Formazioni ufficiali Atalanta Juve Coppa Italia: le scelte di Palladino e Spalletti

Questa sera si gioca uno dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Formazioni ufficiali Atalanta Juve, le scelte di Palladino e Spalletti per la sfida di Coppa Italia

Questa sera alle 21:00 scattano i quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

