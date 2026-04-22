Da EssilorLuxottica il premio di risultato in Italia può superare i 4mila euro

Le rappresentanze sindacali di varie sigle hanno annunciato che i lavoratori di EssilorLuxottica in Italia riceveranno un premio di risultato per il 2025, che potrà superare i 4.000 euro. L’erogazione del bonus è prevista entro il mese di giugno. La decisione coinvolge i dipendenti del gruppo e rappresenta un accordo condiviso tra le diverse organizzazioni sindacali e l’azienda.

Condiviso dalle Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil ed EssilorLuxottica il premio di risultato 2025 per i dipendenti del gruppo in Italia, che sarà erogato entro giugno. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, il premio base di 3.090 euro lordi può infatti arrivare fino a 3.723 lordi e circa 4.095 lordi se il dipendente sceglie di convertire l'importo in beni e servizi welfare. "Siamo felici di confermare anche quest'anno - commenta Piergiorgio Angeli, Chief people officer di EssilorLuxottica - un importante premio di risultato. Crediamo che il successo di un'azienda non si misuri solo nei numeri, ma anche nelle modalità con cui si realizzano e nella sua capacità di creare valore per tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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