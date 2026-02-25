La Svizzera darà oltre 50mila euro a ogni famiglia delle vittime dell' incendio di Crans-Montana

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" L'aiuto mira a sostenere rapidamente le vittime e i loro familiari, semplificando le procedure amministrative, alleviando le difficoltà finanziarie immediate e offrendo un sollievo nel breve periodo La proposta, presentata dal Consiglio federale, verrà votata dal Parlamento a marzo come misura urgente. L'aiuto vuole "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo". Questo stanziamento si aggiunge ai 10mila franchi già disposti dal Canton Vallese come primo aiuto d'urgenza. L'obiettivo dichiarato è fornire un sostegno finanziario immediato e privo di ostacoli burocratici, inteso come un gesto di "profonda compassione" da parte della Confederazione. 🔗 Leggi su Today.it

Il governo ha annunciato che effettuerà un pagamento una tantum ai sopravvissuti gravemente feriti e alle famiglie in lutto per l’incendio del bar “Le Constellation” di Capodanno di Crans-Montana - facebook.com facebook

