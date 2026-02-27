L’attore Bobby J. Brown, celebre per le sue interpretazioni in “Law & Order” e “The Wire”, è deceduto in un incendio all’età di 62 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Brown aveva una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e si è spento nel corso di un tragico incidente domestico. La sua morte ha suscitato molta commozione tra colleghi e fan.

L’attore Bobby J. Brown, conosciuto per aver interpretato il poliziotto della città di Baltimora Bobby Brown nella fortunata serie targata HBO The Wire, è morto in un incendio all’età di 62 anni. Ispirato al vero agente della polizia del Western District, di nome Bob Brown, il personaggio di Bobby J. Brown è apparso per un totale di dodici episodi della serie tv che sono andati in onda dal 2002 al 2008, diventando un volto molto conosciuto tra gli appassionati di serialità televisiva che oggi piangono la scomparsa dell’attore. Stando alla testimonianza della figlia dell’attore, Bobby J. Brown è rimasto intrappolato in un fienile che ha preso fuoco quando l’uomo ha provato ad avviare un veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bobby J. Brown, morto in un incendio l'attore di "Law & order" e "The Wire"

