L' avvocato di Mediaset | L' azienda respinge ogni addebito mosso da Barbara D' Urso

L'avvocato di Mediaset ha dichiarato che l'azienda respinge tutte le accuse presentate da Barbara D'Urso, ritenendo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'azione legale non accurata e distorta rispetto alla realtà. La risposta arriva in seguito alle accuse avanzate dall'ex conduttrice, che aveva presentato un ricorso legale contro l'azienda. La vicenda riguarda una disputa legale tra le parti, con Mediaset che difende la propria posizione.

«L'azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull'esito positivo della controversia». Così in una nota il prof. Andrea Di Porto, avvocato di Mediaset, in merito alla causa promossa dalla conduttrice contro l’azienda di Cologno Monzese.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'avvocato di Mediaset: "L'azienda respinge ogni addebito mosso da Barbara D'Urso" Notizie correlate Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: “Ricostruzione strumentale, pretese infondate”Si compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Barbara D’Urso contro Mediaset: “Perché ha deciso di portare in tribunale l’azienda”"Dopo tre anni dall’uscita forzata di Barbara D’Urso dagli studi del Biscione, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, parla l'avvocato di Sempio Liborio Cataliotti Video; Promo: L' avvocato del Diavolo Video; Morte avvelenate, l'avvocato: Tutti hanno mangiato le cozze; Mattino Cinque: Pierina, Valeria all'udienza del processo contro Louis Video. Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi rispondono alle accuse di Barbara D’Urso: Tutto falsoPier Silvio Berlusconi, attraverso l'avvocato di Mediaset Andrea Di Porto, respinge con forza le accuse mosse da Barbara D'Urso nella causa intentata contro ... fanpage.it Barbara D'Urso fa causa a Mediaset tirando in ballo Maria De Filippi-Toffanin, la replica: Pretese infondateBarbara D'Urso avrebbe deciso di far causa a Mediaset portando in tribunale i Berlusconi: la querelle tira in ballo anche De Filippi e Toffanin. virgilio.it Mediaset e la faida tra regine, la vendetta di Barbara D’Urso x.com Barbara d’Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto LaSt - facebook.com facebook