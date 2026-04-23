Lavori sulla A16 nuove barriere di sicurezza | chiuse aree di servizio e ramo d' allacciamento con l' A14

Lungo l'autostrada A16, sono in corso lavori di ripristino delle barriere di sicurezza. Per questa ragione, le aree di servizio e il ramo di allacciamento con l'A14 sono stati chiusi temporaneamente. La Provincia di Foggia ha firmato un'ordinanza che ha portato a queste chiusure, in modo da permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione. I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata.

Per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, sull'A16, la Provincia di Foggia ha adottato l'ordinanza con cui Autostrade per l'Italia ha disposto la chiusura di area di servizio e ramo di allacciamento. In particolare la chiusura sull'A16,si riferisce al ramo di allacciamento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Manutenzione e sostituzione delle barriere di sicurezza, chiuse le stazioni di Arezzo e Valdarno dell’A1Arezzo, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 23 e... Lavori alle barriere di sicurezza, possibili incolonnamenti a Padova EstLa Società ha pianificato gli interventi, indispensabili per implementare ulteriormente il livello di sicurezza dell’infrastruttura, in modo da... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavori sulla A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne del tratto Candela-Cerignola ovest verso Canosa/A14; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Due schermi e più potenza: arriva il nuovo Zenbook Duo di Asus | PREZZI; Migliori notebook gaming: guida all’acquisto (aprile 2026). Al programma TV Istituzioni e Cittadini per discutere dei lavori del Piano di a Zona B50 di Monte Stallonara e le opportunità dei Parchi del Tevere sul territorio. #fdi #municipioxi x.com In corso i lavori di rifacimento della società Castelmontorio: "La parte strutturale dovrebbe concludersi entro ottobre, poi si procederà con il resto" - facebook.com facebook