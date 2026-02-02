Lavori alle barriere di sicurezza possibili incolonnamenti a Padova Est

Da febbraio 2026, sulla A4 tra Dolo e Padova Est ci saranno incolonnamenti in direzione Milano. I lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, che partiranno il 2 febbraio, bloccheranno una parte della carreggiata e causeranno code. Chi viaggia verso Milano dovrà prepararsi a possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta.

La Società ha pianificato gli interventi, indispensabili per implementare ulteriormente il livello di sicurezza dell’infrastruttura, in modo da mantenere sempre aperte tre corsie di marcia, che tuttavia risulteranno di larghezza ridotta; inoltre, nelle zone dove sono presenti i cantieri, sarà in vigore il divieto di sorpasso per tutti i mezzi in transito, verrà interdetta la corsia di emergenza e il limite di velocità sarà abbassato a 90 kmh per i mezzi leggeri e 60 kmh per quelli pesanti. Questo potrà provocare, specialmente nelle giornate e negli orari di maggior traffico, rallentamenti e code che, in particolari condizioni, potranno protrarsi a monte dei cantieri, interessando il Passante di Mestre e la A57 Tangenziale di Mestre nella carreggiata in direzione Milano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Padova Est

Questa notte, la A9 tra Lainate, Como e Chiasso chiude allo svincolo di Origgio.

Ultime notizie su Padova Est

Lavori alle barriere di sicurezza, chiude per una notte l’uscita autostradale di Cavaria per chi proviene da MilanoIntervento programmato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio: vietata l’uscita a Cavaria per i veicoli in arrivo da Milano ... varesenews.it

A9, chiusure notturne allo svincolo di Origgio: lavori alle barriere di sicurezzaSulla A9 Lainate–Como–Chiasso sono in programma alcune chiusure notturne per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. I provvedimenti riguarderanno lo svincolo di ... quicomo.it

