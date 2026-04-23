Lavori in via XX Settembre le modifiche alla viabilità

Dal 27 al 30 aprile e dal 4 all'8 maggio, via XX Settembre a San Giovanni sarà chiusa al traffico nel tratto tra via Giovanni da San Giovanni e corso Italia. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori di installazione di un elettrodotto interrato. Le strade interessate saranno interdette alla circolazione durante le date indicate, con divieto di transito e deviazioni previste.

Arezzo, 23 aprile 2026 – a San Giovanni. Dal 27 al 30 aprile e dal 4 all'8 maggio chiusura al traffico nel tratto tra via Giovanni da San Giovanni e corso Italia per la realizzazione di un elettrodotto interrato. Previsti percorsi alternativi e accessi dedicati per i titolari Ztl. Da lunedì 27 aprile prenderanno il via a San Giovanni Valdarno i lavori per la realizzazione di un elettrodotto interrato da parte di Enel, intervento che renderà necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 9 di lunedì 27 aprile fino a giovedì 30 aprile e successivamente dalle ore 9 di lunedì 4 maggio fino a venerdì 8 maggio, sarà chiusa al traffico veicolare via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giovanni da San Giovanni e corso Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in via XX Settembre, le modifiche alla viabilità Notiziario settimanale della Polizia locale Lecce Notizie correlate Maxi cantiere di via XX Settembre, il punto sui lavori: previsto per l'estate ripristino della viabilitàIl nodo di via XX Settembre torna al centro del confronto tecnico sui cantieri cittadini, ma con un quadro oggi più definito. Lavori in varie vie, le modifiche alla viabilitàPer consentire i lavori di posa di un gasdotto, da lunedì 13 aprile sino al 15 maggio si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fase finale dei lavori a Veronetta: riapre via XX Settembre; Lavori in corso: rotonde a San Massimo e Ca’ di David. E a Veronetta si sistemano i marciapiedi; Cantiere di Veronetta, via XX Settembre verso la riapertura: Affrontiamo le criticità per realizzare interventi utili; Lavori in corso... a Venaria Reale. Lavori in via XX Settembre, le modifiche alla viabilitàDal 27 al 30 aprile e dal 4 all'8 maggio chiusura al traffico nel tratto tra via Giovanni da San Giovanni e corso Italia per la realizzazione di un elettrodotto interrato. Previsti percorsi alternativ ... lanazione.it Modifiche alla viabilità in via XX SettembreNuove modifiche alla viabilità per consentire lavori di ristrutturazione all'immobile situato in via XX Settembre 34-36. Il piano dei lavori prevede una prima fase lunedì 13 aprile, dalle ore 8 alle 1 ... ravennawebtv.it Sono ripartiti i lavori al muraglione di San Martino al Vomero. Il cantiere è rimasto fermo per circa 3 mesi. Dovevano essere ultimati lo scorso febbraio: https://fanpa.ge/gdYMQ - facebook.com facebook Accelerazione sui tempi dei lavori lungo la statale 658 Potenza-Melfi, vertice tra Regione ed Anas x.com