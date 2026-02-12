Maxi cantiere di via XX Settembre il punto sui lavori | previsto per l' estate ripristino della viabilità

Questa mattina si è tenuto un nuovo incontro tra tecnici e amministratori per fare il punto sui lavori in corso a via XX Settembre. Dopo settimane di incognite, ora ci sono date più chiare: il ripristino della viabilità è previsto per l’estate. I lavori procedono e l’obiettivo è restituire presto la strada ai cittadini, anche se ci sono ancora alcune questioni da risolvere.

Il nodo di via XX Settembre torna al centro del confronto tecnico sui cantieri cittadini, ma con un quadro oggi più definito. Le lavorazioni di maggiore impatto, acquedotto e fognatura, risultano concluse, così come la nuova rete di raccolta dei pluviali e il sistema di convogliamento delle acque stradali. Un risultato raggiunto, spiegano dal Comune di Verona, nonostante due elementi che hanno inciso sull'andamento dell'ultimo trimestre: i rinvenimenti archeologici e le criticità legate alla rete di telefonia e dati. I primi hanno condizionato in particolare la realizzazione della nuova rete di Media Tensione, mentre il secondo aspetto, emerso come imprevisto in corso d'opera, ha reso necessario un sostanziale rifacimento dell'infrastruttura telefonica nell'ambito del riassetto complessivo della via.

