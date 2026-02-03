Ancora lavori sulla A26 | autostrada chiusa tra Romagnano e Borgomanero

Da novaratoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora lavori sulla A26 tra Ghemme, Romagnano e Borgomanero. Autostrade per l’Italia ha annunciato che il tratto tra questi punti resterà chiuso dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 febbraio, per permettere ispezioni e manutenzioni nelle gallerie. La strada sarà interdetta al traffico durante questa fascia oraria, creando disagi per chi viaggia in zona.

Ancora lavori e chiusure sulla A26.Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona, dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 febbraio, sarà.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su A26 Lavori

Lavori in corso sull'A26, autostrada chiusa tra Romagnano e Borgomanero per 2 notti

Ancora chiusa l'A26 tra Borgomanero e Romagnano

L'autostrada A26 tra Borgomanero e Romagnano rimane chiusa per lavori di manutenzione nelle gallerie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su A26 Lavori

Argomenti discussi: Meina chiusa sulla A26 per una settimana: tutte le deviazioni; Autostrade: raffica di cantieri fino a fine marzo, il calendario.

ancora lavori sulla a26Meina chiusa sulla A26 per una settimana: tutte le deviazionitop continuo dalle 22 di domenica 25 gennaio fino alle 17 di venerdì 13 febbraio, con chiusure notturne anche sulla SS34 e altri tratti dell’autostrada Settimana complessa per chi viaggia lungo l’auto ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.