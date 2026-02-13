Lavori sull' A26 autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona

Lavori sull'A26: l'autostrada tra Arona e Gravellona sarà chiusa tutta la notte di domenica 15 febbraio per permettere il passaggio di trasporti eccezionali.

Traffico interrotto nel tratto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio. Chiuso anche lo svincolo di Baveno In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Arona, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 a VerbaniaGravellona. Nella stessa notte sarà inoltre chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arona, lo svincolo di Verbania, di Meina o di Carpugnino (quest'ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri).🔗 Leggi su Novaratoday.it

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, l'autostrada A26 tra Arona e Gravellona Toce sarà chiusa nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio, dalle 22 alle 4.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ancora lavori sulla A26: autostrada chiusa tra Romagnano e Borgomanero; Cantieri in autostrada, il piano di alleggerimento in Liguria: cosa cambia; Cantieri sulla A8: notte di chiusure tra Castronno, Solbiate Arno e l’immissione per la A26; Lavori nelle gallerie sulla A26, chiusure tra Ornavasso e Arona.

Cantieri in autostrada, il piano di alleggerimento in Liguria: cosa cambiaSi è svolta giovedì 12 febbraio una riunione del tavolo tecnico convocato dal Mit con Regione Liguria e i concessionari autostradali, Anci Liguria e Anas. Si va verso lo stop ai cantieri nel periodo d ... genovatoday.it

Autostrade in Liguria, il piano dei cantieri per il Festival di Sanremo e i ponti primaveriliSul nodo di Busalla, sulla A7, Aspi ha avanzato una proposta per anticipare di un anno il completamento dei lavori ... msn.com

I Lavori sulla via Bonellina di alcuni mesi fa stanno creando molti problemi ad alcune aziende - facebook.com facebook