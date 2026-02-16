Decreto Flussi 2026 | aprono le domande per 76.200 assunzioni di lavoratori stranieri Guida per datori di lavoro

Il Ministero del Lavoro ha avviato le procedure per il Decreto Flussi 2026, in risposta alla richiesta di aumentare l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia. Questa decisione arriva dopo che molte aziende hanno segnalato la carenza di manodopera, in particolare nei settori agricolo e della ristorazione. Oggi alle 9:00 si apre ufficialmente il click day, quando i datori di lavoro possono inviare le domande per assumere fino a 76.200 lavoratori stranieri.