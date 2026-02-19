Lavoratori stranieri col decreto flussi rischiamo più irregolari di quanti ne rimpatriamo Tutti i dati del disastro
Il decreto flussi rischia di aumentare il numero di lavoratori irregolari, invece di ridurli. Secondo i dati ufficiali, le quote di ingresso sono insufficienti a gestire le richieste e spesso si rivelano inadeguate. Molti lavoratori stranieri arrivano senza regolare permesso, perché le procedure sono troppo complesse o troppo lente. La legge Bossi-Fini, che impone di assumere all’estero, rallenta ulteriormente le pratiche. La situazione crea confusione e incertezza tra chi cerca un lavoro legale in Italia. La questione resta irrisolta e continua a preoccupare.
Un disastro annunciato, quello delle quote di ingresso per lavoratori stranieri. Perché i decreti flussi si sono già dimostrati uno strumento esausto, zavorrato da una legge come la Bossi-Fini che impone di assumere persone ancora all’estero, praticamente al buio. E dai bizantinismi di una burocrazia che se da un lato ha consentito il mercimonio dei visti, ma anche vere e proprie truffe a danno di molti stranieri, dall’altro ha accumulato ritardi che hanno spesso vanificato il percorso pensato per trasformare le quote in contratti e dunque permessi regolari. E se in barba alle stime del mondo produttivo e della ricerca qualcuno si rallegra di avere meno stranieri in generale, forse non sarà altrettanto contento di sapere che nel fallimento dei decreti flussi è compresa la creazione di irregolarità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Non sono venuto qui sul barcone, ma in aereo col visto”: la voce degli “esodati” del decreto Flussi del governo Meloni. “Così ci fanno diventare irregolari”
