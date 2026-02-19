Lavoratori stranieri col decreto flussi rischiamo più irregolari di quanti ne rimpatriamo Tutti i dati del disastro

Il decreto flussi rischia di aumentare il numero di lavoratori irregolari, invece di ridurli. Secondo i dati ufficiali, le quote di ingresso sono insufficienti a gestire le richieste e spesso si rivelano inadeguate. Molti lavoratori stranieri arrivano senza regolare permesso, perché le procedure sono troppo complesse o troppo lente. La legge Bossi-Fini, che impone di assumere all’estero, rallenta ulteriormente le pratiche. La situazione crea confusione e incertezza tra chi cerca un lavoro legale in Italia. La questione resta irrisolta e continua a preoccupare.