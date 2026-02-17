Bonus asilo nido 2026 non servirà più fare domanda ogni anno | cosa cambia e quanto spetta alle famiglie

Il bonus asilo nido del 2026 cambierà perché il governo ha deciso di rendere più semplice la richiesta, eliminando l’obbligo di presentare domanda ogni anno. Questa novità arriva dopo le numerose richieste di famiglie che trovavano complicato il processo annuale. A partire dal prossimo anno, le famiglie riceveranno automaticamente il contributo, anche se dovranno comunque inviare una richiesta per le mensilità di gennaio e febbraio. La misura mira ad alleggerire le pratiche burocratiche e a garantire un sostegno più rapido.

Dal 2026 la procedura per il bonus asilo nido sarà semplificata con un sistema più automatico, ma per le mensilità del nuovo anno la domanda dovrà essere comunque presentata. Restano centrali Isee, calendario solare e obbligo di documentare le spese sostenute. Ecco le novità dell'Inps.