Lavoratori al centro | bollino Cnel a Generali

L’Italia inaugura una nuova stagione nelle relazioni industriali con l’assegnazione dei primi ’Bollini CNEL’, il riconoscimento istituzionale volto a valorizzare le migliori pratiche di partecipazione dei lavoratori. Tra i pionieri di questo percorso spicca Generali, premiata per la partecipazione strutturata dei propri dipendenti all’interno dell’organizzazione aziendale. Il riconoscimento, conferito dalla Commissione nazionale permanente del CNEL, premia le realtà imprenditoriali che hanno migliorato il proprio modello di governance rendendosi più resilienti e competitive. Insieme al colosso assicurativo, i primi bollini sono stati assegnati anche ad ASM Rieti S.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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