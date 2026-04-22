Generali Italia si posiziona ai vertici del Cnel, rappresentando un esempio di collaborazione tra aziende e lavoratori. La partecipazione dei dipendenti si sta sviluppando concretamente, con i grandi gruppi industriali che guidano questa tendenza. L’attenzione si concentra sui meccanismi di coinvolgimento e sulle iniziative messe in atto per favorire il dialogo tra le parti. Questa evoluzione riguarda principalmente le realtà più strutturate del settore industriale.

La partecipazione dei lavoratori entra nel vivo e trova nei grandi gruppi industriali i primi esempi concreti. Tra le aziende premiate con i primi "Bollini Cnel", l'ente pubblico guidato dal presidente Renato Brunetta, figura infatti Generali Italia, riconosciuta per aver sviluppato un modello strutturato di coinvolgimento dei dipendenti nella vita aziendale. Il riconoscimento, assegnato dal Cnel, valorizza le imprese che applicano in modo virtuoso i principi della nuova normativa sulla partecipazione, introdotta con la legge del 2025. Accanto al gruppo assicurativo sono state premiate anche realtà molto diverse tra loro, come Asm Rieti e Forlì Ambiente, come a conferma di un modello che può adattarsi a contesti eterogenei.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Generali Italia sul podio del Cnel. Ha fatto squadra con i lavoratori

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