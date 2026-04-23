Lavorare che parolona!

Il governo utilizza frequentemente il termine “lavoro” per descrivere le proprie azioni, come nel caso delle dichiarazioni sulla pace in Ucraina e in Libano. In ogni occasione, si riferisce a impegni e attività ufficiali, anche se il termine viene ripetuto con diverse sfumature. La parola appare spesso in discorsi e comunicati ufficiali, usata per indicare sforzi e iniziative in vari ambiti.

Il governo si riempie la bocca della parola “lavoro”: “Siamo al lavoro per la pace in Ucraina”, “Lavoriamo per la pace in Libano”. Lavoriamo qua, lavoriamo là.. E basta! Mi fa una rabbia. Elvira Contini via email Gentile lettrice, noto anch’io l’uso martellante della parola lavoro, insopportabile da parte di un governo inconcludente. Già la povertà del lessico tradisce l’inadeguatezza a. lavorare. Lavoro è una parola surreale in bocca a Salvini, che da Ministro dell’Interno andò “al lavoro” solo 11 giorni su 459: il conteggio è di Lamorgese, che gli succedette ed esaminò i registri d’ingresso al Viminale. Ma anche Tajani non scherza, discettando di maestosi però improbabili interventi nel mondo: “Siamo al lavoro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it CATTURATI PAL ALFA! Verso i 10.000 Follower su Palworld! #Whitefalco Notizie correlate Primucci, un ko che fa male. Nel singolare c’è da lavorareSi ferma ai sedicesimi di finale l’avventura di Leonardo Primucci nel torneo M15 di Monastir. Agli Stati Uniti non piace che i medici cubani vengano a lavorare in ItaliaStanno cercando di fare pressione e isolare Cuba, e anche per questo il diplomatico Mike Hammer è in Italia in questi giorni Gli Stati Uniti stanno...