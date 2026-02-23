agli stati uniti non piace che i medici cubani vengano a lavorare in italia

Stanno cercando di fare pressione e isolare Cuba, e anche per questo il diplomatico Mike Hammer è in Italia in questi giorni Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sull’Italia affinché smetta di ricorrere a medici e mediche cubane nelle aree in cui la sanità pubblica è più carente, come la Calabria. L’obiettivo del governo di Donald Trump è isolare Cuba, su cui ha imposto un blocco quasi totale delle importazioni di petrolio, far collassare la sua economia e provocare la caduta del regime comunista che la governa dal 1959. Per questa ragione da settimane l’amministrazione statunitense sta esercitando forti pressioni anche sui paesi che hanno rapporti con Cuba. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Calabria: 400 medici cubani resistono alla pressione USA, l’ItaliaIn Calabria, circa 400 medici cubani continuano a lavorare nonostante le pressioni degli Stati Uniti.

Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia scivola dietro agli Stati Uniti | La nuova classificaDurante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia si trova al secondo posto nel medagliere, dietro agli Stati Uniti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gradimento dei cittadini UE verso Trump sempre più basso; Gli Usa e la Nato versione 3.0: L’articolo 5 non è più garantito; Iran, la proposta a Trump per fermare l'attacco Usa: l'offerta disperata di Teheran; L’Ucraina può sopravvivere senza il supporto degli Stati Uniti?.

L’Europa chiede piena chiarezza agli Stati Uniti sui dazi: Onorino gli impegniDopo il caos derivato dalla bocciatura della Corte Suprema americana alle tariffe di Trump, per la Commissione non ci sono le condizioni per scambi equi, ... repubblica.it

Lula chiede che Maduro sia giudicato in Venezuela e non negli Stati UnitiLula chiede che la sorte di Nicolas Maduro sia decisa dal popolo venezuelano e dalle istituzioni locali, mentre a Caracas si avviano misure di amnistia e si intensificano i colloqui con funzionari sta ... notizie.it

La Commissione europea ha chiesto agli Stati Uniti di onorare i propri impegni commerciali dopo che la Corte Suprema ha annullato alcuni dei dazi di Trump. Un importante deputato dell'Ue ha poi chiesto di sospendere la ratifica dell'accordo commerciale Ue - facebook.com facebook

Oro agli Stati Uniti, piange il Canada: l'overtime sorride alla nazionale a stelle e strisce #hockeysu ghiaccio x.com