Primucci un ko che fa male Nel singolare c’è da lavorare

Si ferma ai sedicesimi di finale l'avventura di Leonardo Primucci nel torneo M15 di Monastir. Il ventitreenne del Tennis Club Ancona, che era tra le teste di serie del torneo, si è dovuto arrendere al kazako Amir Omarkhanov con il punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-2 dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza sulla terra battuta tunisina. Una sconfitta che brucia per il giovane chiamato a dare continuità al 2026 iniziato alla grande con il titolo di doppio conquistato a Marrakech in coppia con Noah Perfetti. Il torneo marocchino da 30.000 dollari aveva visto il duo azzurro dominare dall'inizio alla fine, imponendosi in finale sullo spagnolo Alejo Sanchez Quilez e l'argentino Federico Valle con un convincente 6-4, 6-4.

