Il caso del Museo dei bambini finisce alla Corte dei conti

Il caso del Museo dei bambini del Pilastro si sposta anche nelle aule giudiziarie, con un esposto presentato alla Corte dei conti. A comunicarlo è la consigliera di quartiere di Potere al Popolo, Francesca Fortuzzi, che ha spiegato come sia stato avviato un procedimento legale relativo alla gestione del MuBa. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

Il sindaco Lepore risponde: “Sarà il 101esimo, credo. Ormai siamo professionisti di esposti” Oltre alla protesta, il caso del Museo dei bambini del Pilastro finisce anche per vie legali. A renderlo noto è la consigliera di quartiere di Potere al Popolo, Francesca Fortuzzi, la quale ha spiegato che è stato presentato un esposto sul MuBa alla Corte dei conti, cioè l'organo costituzionale con funzioni di controlla sulla gestione delle risorse pubbliche. Il documento è stato anche inviato al Comune di Bologna e al ministero dell’Ambiente: quest’ultimo ha già fatto sapere che la questione non è di sua competenza. Per Fortuzzi, scrive l'agenzia di stampa Dire riportando la notizia, ci sarebbero alcune criticità che riguardano il progetto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

