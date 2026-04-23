L’autrice del film, interpretato da Vicky Krieps e incentrato su una donna che decide di cambiare, commenta come questa venga punita per aver scelto di seguire una propria strada. Sottolinea inoltre come ci sia una pressione sociale che la costringe a limitarsi al ruolo di madre. La regista, nota per il film tratto dal romanzo di Constance Debrè, afferma che sia il libro che il film hanno risposto a domande che si era posta in un periodo significativo della sua vita.

A nna Cazenave Cambet, regista di Love me tender, film tratto dal romanzo omonimo di Constance Debrè (in Italia lo pubblica Solferino), sostiene che, prima il libro e poi il film, hanno risposto a domande che lei stessa si stava facendo in un momento molto importante della vita. “Il filo nascosto” con Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps. La clip esclusiva X E di aver pesanto che, se le risposte erano valide per lei, lo sarebbero state anche per qualcun altro. Love me tender, al cinema il 23 aprile, racconta la storia vera dell’autrice del romanzo, ex avvocata, aspirante scrittrice, sposata e con un figlio. Il film ce la presenta quando la separazione è già in atto, ed è una separazione civile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'autrice della pellicola che ha Vicky Krieps come protagonista (trasformata in «un cowboy solitario») parla di «una donna che viene punita perché decide di cambiare» e dell'ingiunzione a essere «solo madri»

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