Vicky Tsai è la donna che ha cambierà la tua skincare routine Ma non come pensi

Vicky Tsai, fondatrice di Tatcha, ha partecipato a una masterclass condividendo la propria esperienza nel settore della skincare. Durante l'evento, ha mantenuto un sorriso costante, trasmettendo una sensazione di tranquillità. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei presenti, offrendo uno sguardo diretto sulla sua carriera e sulle sue scelte professionali. La sua partecipazione si è concentrata sulla presentazione del marchio e delle strategie di mercato adottate.

La prima cosa che colpisce di Vicky Tsai, founder di Tatcha, è il sorriso. Sorride per tutta la durata della masterclass, con quella calma rara che mette immediatamente a proprio agio. Ha una voce morbida, rassicurante, e mentre racconta la sua visione della bellezza ripete un concetto semplice ma potentissimo: la skincare deve dare gioia. E ascoltandola si capisce subito che non è uno slogan, ma una filosofia di vita. La presentazione che precede l’intervista one-to-one aiuta a entrare davvero nell’universo del brand. Usare i prodotti Tatcha, formulati e realizzati in Giappone, non significa semplicemente seguire una routine skincare. Significa trasformare ogni gesto quotidiano in un rituale consapevole, dove ogni passaggio ha un significato che va oltre la pelle.🔗 Leggi su Amica.it

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Si parla di: I rituali della skincare giapponese, raccontati dalla founder di Tatcha.

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