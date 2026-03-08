Nel 2022 sparò alle gambe di un connazionale preso e arrestato dopo 4 anni di latitanza

Nel 2022 un uomo albanese ha sparato alle gambe di un connazionale. Dopo quattro anni di latitanza, è stato catturato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma. L’arresto è avvenuto il 4 marzo, intorno alle 15, presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, al momento dell’atterraggio.

A quasi quattro anni da quella notte che trasformò le strade di Salsomaggiore nel set di un film poliziesco, per un 39enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli Il 4 marzo intorno alle 15, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma, hanno arrestato un 39enne albanese appena atterrato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. L'uomo era ricercato da anni per l'inquietante episodio di sangue avvenuto a Salsomaggiore la sera del 3 maggio 2022. Tutto ebbe inizio in via Del Lavoro, nei pressi del monumento in largo Bazzoni, a due passi dallo Zoja. La vittima, un connazionale del 39enne, stava attraversando la strada quando da un'auto scese un uomo che esplose contro di lui diversi colpi di pistola, ferendolo alle gambe per poi fuggire a tutta velocità.