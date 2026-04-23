Il Chelsea sta attraversando un momento difficile, con una serie di risultati negativi che hanno portato alla perdita di credibilità e di supporto da parte dei tifosi. La squadra si trova in una fase di crisi, con problemi che coinvolgono aspetti amministrativi e sportivi. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a numerose discussioni sulla gestione e le decisioni prese negli ultimi anni.

Ha un che di poetico il baratro senza fondo in cui sembra essere precipitato il Chelsea, degno di uno dei più crudeli contrappassi di dantesca memoria. Un club che ha spesso violato la legge, sfuggendo ad essa, e che oggi si sta rovinando con le sue mani. Il Times fa un’analisi piuttosto cruda. Il Times parte a razzo: Parlo di come il Chelsea sia diventato il giocattolo di un oligarca, di come abbia imbrogliato in modo sistematico, di come l’abbia fatta franca grazie a un organo di governo incapace, interessato solo a punire le infrazioni minori dei club più piccoli. Si passa a un esauriente elenco di brogli commessi dai Blues, dai pagamenti...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’autodistruzione del Chelsea è il conto finale di anni passati a farsi beffe della giustizia

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