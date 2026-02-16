Sono passati due anni dalla morte di Alexei Navalny Tutte le bugie del Cremlino

Il 16 febbraio 2024, Alexei Navalny è stato ucciso, e il Cremlino ha negato ogni coinvolgimento. La sua morte ha scosso l’opinione pubblica internazionale, soprattutto perché l’oppositore aveva denunciato più volte i rischi di un attentato contro di lui. Navalny, che aveva subito un attacco con un agente nervino nel 2020, era diventato un simbolo di resistenza contro il governo di Putin. La sua scomparsa ha aperto nuove polemiche sulla reale natura delle cause dietro la sua morte.

Così abbiamo raccontato sul Foglio la storia dell'oppositore politico che ha cambiato la guerra all'informazione di Vladimir Putin Il 16 febbraio del 2024 l'oppositore russo Alexei Navalny è stato ucciso, a Charp, nella colonia penale IK-3, in Siberia. Nei quattro anni di detenzione era stato messo in isolamento di continuo, spostato da una colonia penale all'altra, sottoposto ad altri processi: non appariva più dietro una lastra di vetro, ma smagrito con i capelli rasati, assisteva alla pronuncia delle sue condanne nelle stanze delle prigioni, a volte dietro le sbarre, con il "virus della libertà" che gli brillava negli occhi.