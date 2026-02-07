Per Forlì, andare a Pistoia resta una vera e propria maledizione. Da 30 anni, l’obiettivo di vincere in trasferta contro i toscani sembra irraggiungibile. Quella sfida, anche se non è un derby, scatena sempre emozioni forti tra i tifosi, soprattutto perché Pistoia e Montecatini sono rivali storici e il gemellaggio tra Forlì e Montecatini rende il confronto ancora più sentito. Ogni volta che si gioca in Toscana, la pressione si sente e le sconfitte si accumul

Non è un derby, però le sfide contro Pistoia occupano un posto di rilievo tra quelle più ‘sentite’ dalla tifoseria forlivese, anche per il gemellaggio con Montecatini, acerrimi rivali dei prossimi avversari. Nei 16 incontri disputati al PalaCarrara, la prima squadra biancorossa – nelle sue varie denominazioni: Libertas 1946, FulgorLibertas, Pallacanestro 2.015 – ha un bilancio di appena 3 vittorie e 13 sconfitte con una striscia aperta di battute d’arresto di otto gare. Risale infatti a quasi 30 anni fa l’ultima volta nella quale Forlì fu ‘corsara’ a Pistoia: era mercoledì 3 aprile 1996 quando nella fase ad Orologio del campionato di A1, l’allora Olitalia vinse 85-87 contro la Madigan grazie ai 23 punti di Stefano Attruia e di Brent Scott. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, la trasferta di Pistoia è un tabù. Da 30 anni solo ko. E quante beffe

Nel primo turno del girone di ritorno, il Forlì Calcio a 5 ha subito una sconfitta per 3-0 sul campo del Futsal Shqiponja.

Il Forlì cerca riscatto in trasferta dopo tre sconfitte consecutive, un andamento da correggere subito.

