Durante un concerto, la cantante si è rivolta direttamente al pubblico, chiedendo di muovere le labbra alle sue canzoni, notando che in fondo alla sala le cantavano tutte. Ha commentato che la prima fila paga molto, ma non conosce le sue canzoni, e ha aggiunto di aver controllato personalmente la situazione. L’episodio ha attirato l’attenzione per il suo modo diretto di gestire momenti di tensione durante lo spettacolo.

Laura Pausini ha un rapporto diretto e schietto con il suo pubblico e anche quando durante i concerti qualcosa non le “quadra” prende di petto la situazione. Dopo aver sgridato un fan ubriaco a Madrid, la cantante ha rimproverato la prima fila del suo show in Perù, davanti ai 15mila accorsi all’Arena 1. Mentre stava intonando una delle sue hit in scaletta, “Gente”, l’artista si è fermata: “Scusate, devo fermarmi, devo fermarmi un attimo. Mi scusi, chi è la persona che sta filmando queste persone? (rivolgendosi all’operatore video, ndr) Lei? Signore, deve andare più lontano perché la prima fila paga molto, ma non conoscono le mie canzoni”. Poi l’invito ironico ragazzi della prima fila, muovete almeno le labbra”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La prima fila paga molto, ma non sa le mie canzoni. Muovete almeno le labbra. Là in fondo le cantano tutte. Ho controllato”: Laura Pausini ferma il concerto

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